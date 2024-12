Ilgiorno.it - Como, ladri sorpresi in casa minacciano con i coltelli gli agenti di polizia

, 26 dicembre 2024 – Quando laè arrivata, chiamata da un vicino di, i dueerano ancora all’interno dell’abitazione, intenti a rovistare nei cassetti della camera da letto. Sono così stati arrestati in flagranza due marocchini di 21 e 18 anni, quest’ultimo dopo aver dichiarato di essere minorenne, smentito dall’esame delle ossa del polso effettuato in ospedale. Il loro arresto da parte della Squadra Volante è avvenuto nella notte tra la vigilia e Natale, verso le 2.50, quando è arrivata al 112 un segnalazione da parte di un vicino di, che aveva notato rumori provenire dalla villetta del vicino di, in una strada a fondo cieco tra via Torno e viale Geno. I poliziotti si sono resi conto che ierano ancora all’interno, dopo aver notato la porta d’ingresso danneggiata e sentito rumori provenire dall’interno Alla vista degli, i dueli hanno minacciati con dueda cucina, ma sono stati subito disarmati e arrestati: in tutto, con loro avevano quattrodi diverse dimensioni.