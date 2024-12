Tuttivip.it - “Che stiamo combinando, sono guai”. Grande Fratello, a sorpresa tra loro succede tutto lontano dagli altri

Ilregala ancora una volta emozioni e sorprese, con Zeudi Di Palma al centro di un intricato intreccio di sentimenti e dinamiche relazionali. L’ex Miss Italia, che nei giorni scorsi aveva apertamente mostrato interesse per Helena Prestes, ha scioccato il pubblico lasciandosi andare a un bacio con Alfonso D’Apice, con cui aveva avuto un breve flirt in passato, subito dopo la fine di Temptation Island.L’arrivo di Zeudi nella Casa aveva inizialmente spinto Alfonso a chiarire che ilpassato non aveva significato nulla di importante. Nel frattempo, Zeudi aveva spostato le sue attenzioni su Helena Prestes, dichiarandosi attratta dalle donne e non nascondendo i suoi sentimenti per la modella brasiliana. Helena, tuttavia, si era mostrata titubante, frenata da insicurezze personali e dalla necessità di prendersi tempo per riflettere.