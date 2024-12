Anteprima24.it - Avellino Basket, Lombardi chiama a raccolta i tifosi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Ci apprestiamo a disputare l’ultima gara dell’anno in casa, in un PalaDelMauro che dovrà indossare il suo vestito migliore, per trascinare la nostraal successo. E’ stato un anno sportivo davvero elettrizzante, che ci ha visti prima vincere il campionato di Serie B Nazionale, per poi accedere alla Serie A2, torneo nel quale il club si sta ben disimpegnando, grazie all’ottimo lavoro che ogni sua componente sta svolgendo”. Così il presidente Giuseppein vista dell’ultimo impegno del 2024 al Pala del Mauro contro la JuVi Cremona. In vista del prossimo match interno in programma domenica 29 dicembre alle 18.00, la S.S.invita il pubblico biancoverde a riempire gli spalti del PalaDelMauro, per sostenere la compagine allenata da coach Alessandro Crotti, reduce da cinque vittorie consecutive e chiudere insieme un 2024 esaltante.