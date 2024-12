Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 26 dicembre: Enzo Bearzot ed altre ricorrenze

26edContribuì alla prima promozione in Serie A del Catania. Era un uomo di tante storie. E il granata tatuato sulla pelle, prima dell’azzurro. Negli anni difficili del dopo Superga. Mette i brividi una sua dichiarazione riportata nel libro di Franco Ossola Junior ‘I campioni che hano fatto grande il Torino’: “Fino al 1956 il riscaldamento nello spogliatoio non c’era. D’inverno ci toglievamo le maglie gelate e zuppe di fango già sotto la doccia, tremando dal freddo. Eppure non ricordo un solo compagno che non fosse fiero di dover sopportare questi disagi. Era il prezzo da pagare per tenere viva la fiammella di capitan Valentino!”. Il 261954metteva a segno la prima rete con quella casacca. Contro il Catania.Quel dì compiva dieci anni Hartwig Bleidick, vincitore di due campionati e di una Coppa di Germania con il Borussia Monchengladbach.