Ilfattoquotidiano.it - Un anno di stragi bianche: da Firenze a Calenzano passando da Suviana. La sicurezza è un miraggio

Undi morti sul lavoro. Anche nel 2024 in Italia sono state tante le. Una lunga lista di nomi e luoghi che dimostrano la precarietà dellanei luoghi di lavoro. Daa Casteladaccia, da: questi sono solo i casi più eclatanti di una strage che continua a mietere vittime in Italia, tra le proteste dei sindacati e le dichiarazioni di cordoglio della politica.Il 16 febbraio ain cinque hperso la vita durante i lavori di costruzione del nuovo maxi-store di Esselunga: ci sono voluti cinque giorni di ricerche per estrarre dalle macerie il corpo dell’ultima vittima del crollo nel cantiere. La struttura travolge e uccide cinque operai: Mohamed Toukabri (54 anni), Bouzekri Rahimi (56 anni), Mohamed El Farhane (24 anni), Taoufik Haidar (43 anni) e Luigi Coclite (60 anni).