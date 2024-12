Thesocialpost.it - Suicidio di un macchinista causa gravi disagi sulla linea Tgv tra Parigi e il Sud-Est della Francia

Undi un conducente del Tgv, avvenuto durante la corsa del treno, ha provocatoritardiad alta velocità trae il Sud-Est, creandoper migliaia di viaggiatori proprio alla vigilia di Natale. La compagnia ferroviaria Sncf ha confermato la tragica notizia in un comunicato diffuso il giorno di Natale.Attivazione dei dispositivi di sicurezza automaticaSecondo quanto dichiarato dalla Sncf, il“si è ucciso mentre il treno era in movimento”. Non appena ha abbandonato la cabina di guida, i dispositivi di arresto automatico sono stati attivati, fermando il convoglio in sicurezza. “La sicurezza dei passeggeri non è mai stata minacciata”, si legge nella nota, che sottocome la centrale di gestione del traffico sia stata allertata automaticamente.