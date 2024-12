Quifinanza.it - Saldi invernali 2025, quando iniziano e quando finiscono: le date

Leggi su Quifinanza.it

Finita la grande attesa per il Natale, ecco che scatta subito quella per i. Quelle settimane di super sconti, sia online che nei negozi fisici, in cui si trovano prodotti, abbigliamento e oggetti vari a prezzi davvero convenienti. Per quest’anno la data di inizio deiè sabato 4 gennaio in quasi tutta Italia. Quasi perché, come praticamente sempre, fa eccezione l’Alto Adige, dove la stagione degli sconti prende il via quest’anno mercoledì 8 gennaio, e la Valle d’Aosta, giovedì 2 gennaio.Per chi non lo sapesse, a scegliere il giorno di inizio e finee la loro durata è la Regione. Ogni Consiglio regionale è chiamato ogni anno a definire la finestra temporale per le vendite di fine stagione. Ecco il calendario deidell’inverno, in ordine alfabetico per regione.