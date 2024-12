Golssip.it - Polemiche per il concerto ad Agrigento de Il Volo: registrato in estate, pubblico costretto a…

Ieri sera, martedì 24 dicembre, su Canale 5 è andato in onda iladde Il. Ilè statoin piena, in agosto. Proprio questo dettaglio ha suscitato moltesui social. "Già mesi fa il dress code imposto alaveva provocato la reazione degli utenti sui social: aldei tre tenori, tenutosi il 31 agosto 2024 nella Valle dei Templi – un evento inizialmente su invito e poi aperto almettendo a disposizione dei biglietti, venduti al prezzo di 80 euro l’uno, i cui introiti sono stati devoluti in beneficenza -, c’era l’obbligo di presentarsi con abiti invernali e scuri, come pantaloni lunghi, gonne lunghe e capispalla a maniche lunghe per gli uomini e le donne, le quali potevano indossare anche degli scialli, perché l’intenzione era quella di riprodurre un clima natalizio, visto che la messa in onda era prevista per la Vigilia di Natale, nonostante ci fossero oltre 30 gradi all’aperto.