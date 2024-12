Gamberorosso.it - Nell'isola di Porto Rico il piatto tipico del Natale è uno strano involtino chiuso in una foglia di platano

, l’caraibica delle Indie Occidentali e la più piccola per superficie delle grandi Antille, l’arrivo delsi annuncia con l’aroma di platani e carne stufata che invade le cucine. È la stagione dei pasteles, il tradizionaleavvolto in foglie di banana che richiede ore, se non giorni, di preparazione. Per iricani, non c’è festività senza questi involtini chiusi con cura proprio come un pacchetto regalo. Le origini dei pasteles, tuttavia, possono essere fatte risalire a diversi secoli all'epoca coloniale spagnola, prima che diventassero unnatalizioricano essenziale. In Eating Puerto: a history of food, culture and identity, Cruz Miguel Ortíz Cuadra spiega che la tecnica di avvolgere questi involtini in foglie di banana è dovuta in gran parte agli antenati africani deiricani che sono stati ridotti in schiavitù dagli spagnoli e costretti a lavoraree piantagioni di zucchero, quando, intorno al XVII secolo, l’divenne un vero e proprio “ricco” (da qui il nome puerto) e strategico della Corona spagnola nei caraibi.