NBA Curry | La fine della mia carriera è vicina voglio assolutamente vincere

Stephè consapevole di essere vicino al terminesuae ne ha parlato durante un’intervista con Malika Andrews di ESPN. Il cestista dei Golden State Warriors ha fatto una sorta di puntosituazione ed ha ribadito il suo desiderio di approfittare di queste ultime stagione per tentare diil più possibile.Le parole di“Per quanto ancora giocherò? Più di quanto probabilmente abbia fatto prima. Penso che sia giusto accettare e riconoscere che la, più che altro perché ti consente di goderti ciò che sta accadendo in questo momento. Ma penso che più ne parli, più lo riconosci e aumenta il senso di urgenza del momento attuale. Si tratta di riconoscere la situazione: in questa fase devo pensare al gioco in modo un po’ diverso. Se non sto vincendo quello che mi domando è come posso fare per far sì che questo accada.