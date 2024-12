Liberoquotidiano.it - Marco Trobbiani, barista massacrato da una baby-gang. E i genitori dei teppisti... orrore a Civitanova

Una brutale aggressione scuote, dove il, 60 anni, è stato pestato,, da unacomposta da cinque o sei ragazzi tra i 14 e i 15 anni. L'episodio, avvenuto domenica sera, ha visto i giovani accerchiare la vittima e colpirla con calci e pugni fino a lasciarlo a terra. L'attacco, definito di una violenza inaudita, ha suscitato indignazione generale, sollevando interrogativi sull'educazione familiare e il dilagare del bullismo giovanile., residente a, era davanti al suo bar in via Cesare Battisti al termine di una lunga giornata lavorativa di 14 ore. L'aggressione è ora al vaglio della Questura, mentre l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Murri. L'indignazione per il pestaggio è amplificata dal comportamento deidei giovani coinvolti, che secondo i testimoni avrebbero aggravato ulteriormente la situazione con atteggiamenti poco collaborativi.