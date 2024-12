Pianetamilan.it - L’angolo delle occasioni: le opportunità di mercato dal Manchester United

Leggi su Pianetamilan.it

Il calcioinvernale è ormai alle porte ed è arrivato il momento di aprire l'angolo. Gennaio è, infatti, il mese in cui molte squadre provano a piazzare quei giocatori che hanno fino a ora deluso, facendo sì che diversi club possano approfittare di interessanti. Parlando di delusione, non possiamo non pensare a un giocatore che, fino a pochi mesi fa, era cercato anche dal Milan. Parliamo di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese non ha affatto rispettato le rosee aspettative dell'estate. Arrivato aper poco più di 40 milioni di euro dopo una bellissima stagione con il Bologna, Zirkzee sta faticando per trovare la giusta continuità. Con la maglia dei Red Devils, infatti, il centravanti ha collezionato 21 presenze, condite da soli 3 gol e 2 assist.