Tvplay.it - Juve-Douglas Luiz, arriva l’annuncio sulla cessione: le novità in vista di gennaio

Leggi su Tvplay.it

Laaspettama nel frattempo èto anche un annunciodi cui si sta parlando parecchio. Leper.Lantus sa che dovrà necessariamente andare ad intervenire sul mercato per sopperire alle assenze che sono sopraggiunte nel corso dell’inizio di stagione. Giuntoli dovrà perciò adoperarsi per trovare delle soluzioni valide specialmente nel reparto difensivo, ma occhio anche alle possibili operazioni in uscita e a ciò che potrebbe accadere con il cartellino di, osservato speciale.: leindi(LaPresse) – Tvplay.itto dall’Aston Villa allantus, per volere specialmente della società e dello stesso Giuntoli, per un valore complessivo di 50 milioni di euro, tra parte cash di circa 28 milioni di euro e cartellini di Iling-Junior e Barrenechea (valutati circa 22 milioni) che hanno di rimando salutato lantus.