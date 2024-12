Liberoquotidiano.it - Fenicotteri rosa, pazzesco nella laguna di Orbetello: uno spettacolo senza precedenti

La grande bellezza. Aggraziati, maestosi, leggiadri, eleganti. Sono tornati i. Per svernare, perché (da noi) il clima è più clemente, perché c'è l'habitat perfetto: e allora tutti lì, con la reflex pronta, col telefonino già in modalità videocamera, la giacca a vento e gli stivali impermeabili, le attrezzature tecniche per il monitoraggio, a guardare quella distesa fucsia che sbuca dall'acqua, una gamba per volta, il profilo inconfondibile, il becco adunco con la punta all'ingiù nera, il collo sottile e piegato curvo, ogni esemplare fermo, immobile in uno scatto che di per sé è a ogni effetto una cartolina. Si è conclusa ieri la due giorni di(in provincia di Grosseto) Feni-day. “Feni”, ovviamente, sta per fenicottero: quarantotto ore di escursioni guidate e attività, censimenti e raccolta dati ché sì, d'accordo, per noi curiosi è una festa (colorata), ma per gli esperti e gli ornitologi è anche l'occasione di fare il punto della situazione.