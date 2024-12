Napolipiu.com - Danilo-Napoli, De Laurentiis ci prova! Conte aspetta due difensori

Leggi su Napolipiu.com

, Decidue">Il tecnico delha chiesto rinforzi per la difesa dopo l’infortunio di Buongiorno. Detratta con l’Empoli ma la pista Juventus è complicata.Ilsi prepara a un mercato di gennaio intenso, soprattutto nel reparto difensivo. Dopo l’infortunio occorso a Buongiorno, la dirigenza azzurra è chiamata a intervenire con urgenza per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Antonio.Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’obiettivo numero uno della società partenopea è. La pista che porta al capitano della Juventus appare però in salita: il difensore brasiliano ha un contratto fino al 2025 e difficilmente Cristiano Giuntoli lo lascerà partire senza un esborso economico importante da parte di De