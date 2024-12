Ilveggente.it - Berrettini non ha più segreti: incredibile passo falso

non ha saputo nasconderlo: confessione inaspettata.Non si può dire che sia stato un anno positivo dall’inizio alla fine. Il 2024, del resto, lo ha cominciato con un fragoroso forfait per effetto del quale non si è mai presentato in campo per gli Australian Open. Tuttavia, e su quello non ci piove, si è concluso nel migliore dei modi, con una “laurea” da campione del mondo e una firma sulla prestigiosa insalatiera in palio alla Coppa Davis.non ha più(AnsaFoto) – Ilveggente.itVolendo sintetizzare, dunque, la stagione che Matteosi è appena lasciato alle spalle è stata costellata da alti e bassi, da cadute e da risalite. Nonché da innumerevoli conferme, se consideriamo che seppur non fosse al top della sua forma fisica ha comunque portato a casa 3 titoli Atp e messo il sigillo sulla Davis.