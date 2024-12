Liberoquotidiano.it - Aereo precipita in Azerbaijan, il video mostra la tragedia in diretta: clamoroso, ci sono sopravvissuti | Immagini forti

Undella compagniaAirlines, con 67 persone a bordo tra cui 62 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio, èto in Kazakistan, nei pressi della città di Aktau. Il volo, partito da Baku e diretto a Grozny, in Russia, è stato coinvolto in un tragico incidente rilanciato nel giorno di Natale - oggi mercoledì 25 dicembre - dalle agenzie di stampa russe. Secondo quanto riferito dal ministro per le emergenze del Kazakistan, tra i passeggeri ci sarebbero "diversi". Attualmente, le autorità riportano almeno 25 persone tratte in salvo, di cui cinque in condizioni critiche e già ricoverate negli ospedali della zona. Tuttavia, il bilancio delle vittime è drammatico, con 42 morti accertati. L'incidente sarebbe stato causato da una collisione con uno stormo di uccelli, come riportato da Sputnik