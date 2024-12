Iodonna.it - Si ironizza tanto, anche troppo, sull’esistenza del Molise. Eppure, non solo esiste, ma si mangia talmente bene che è un piacere scoprirlo

Dal tartufo allo zafferano, dall’insalata idroponica al “pandoro babà”. Il, a livello di gusto, è davvero un’eccellenza. Un’eccellenza che non, ma èscoprire prima che diventi meta del cosiddetto “turismo di massa”. L’accoglienza che riserva ai viaggiatori, che sia per un weekend o per un periodo più lungo, arricchisce l’esperienza. Per iODonna abbiamo trascorso un weekend lungo all’insegna del buon cibo e delle tradizioni. Ecco cosa vi suggeriamo di non perdere.Fare un’escursione nella tartufaia di BussoIlè la terra del tartufo pregiato, sia bianco che nero. Un’esplosione di sapori. In questo ambito ha un ruolo importante l’azienda Di Iorio Tartufi, che possiede una tenuta di circa 12 ettari a Busso, in provincia di Campobasso. Qui, tra querce secolari, pioppi, noccioli, faggi, roverelle e salici vengono raccolti tartufi bianchi, bitti e neri uncinati.