Sci alpino, i precedenti dell'Italia a Semmering: pista poco gradita, successi solo per Putzer e Compagnoni

La Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025 si prepara per l’ultimo appuntamento dell’anno. Come tradizione, infatti, le atlete saranno di scena in quel di(Austria), sullaPanorama, laddove vivremo due prove tecniche. Il pendio austriaco ha riservato poche gioie per le nostre portacolori conche sono ormai datati ben oltre i 20 anni. Andiamo a ripercorrere con la memoria, quindi, i miglioridella squadra azzurra a.Il primo risultato di rilievo per i colori azzurri arriva il 28 dicembre 1996 e non poteva non essere con Deborah. La valtellinese chiude al secondo posto lo slalom vinto dalla svedese Pernilla Wiberg, mentre è terza l’austriaca Anita Wachter. Nella giornatava, il 29 dicembre 1996, Deborahva a vincere il secondo slalom in programma davanti alla francese Patricia Chauvet, quindi terza l’australiana Claudia Riegler.