Pellegatti | Le parole di Cardinale? Sono perplesso Devono capire che…

Il nostro Stefano Bressi ha avuto modo di intervistare Carlo. Diverse le domande sul Milan: da Gerrya Paulo Fonseca, senza dimenticare l'addio di Paolo Maldini e il mercato rossonero. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa! Sulledie Furlani, sensazioni ed effetto: "Parliamoci chiaro, siamo rimasti perplessi. Loro hanno questa filosofia, macheentrati nel mondo del calcio italiano, europeo e milanista. Dobbiamo sicuramente ringraziarli perché hanno sanificato l'azienda Milan, che era in difficoltà. Detto questo e ringraziati, erano riusciti in maniera straordinaria a conciliare risultati e bilancio, grazie ad allenatore e dirigenti. Tutti guardavano al Milan come una società virtuosa, fino al 5 giugno 2023.