Papa aprirà la Porta Santa a San Pietro

12.20 E' attesa per stasera alle 19 la cerimonia di apertura delladella Basilica di Sancon la qualeFrancesco darà avvio alle celebrazioni del Giubileo. Il rito sarà preceduto da un concerto di campane. Sono già migliaia le persone che in queste ore si stanno recando in Piazza San. Imponente il dispositivo di sicurezza. Numerosi i presidi delle forze di polizia nei principali viali di accesso alla piazza. Alla cerimonia sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.