Mancano poche ore all’arrivo di Babbo Natale ed ecco che un monito allarmante arriva daiospedalieri: nonperline d’acqua, le “water beads” del momento, aipiccoli. Questi giocattoli colorati, apparentemente innocui, possono causare gravi problemi di salute, fino all’ostruzione intestinale fatale, se ingeriti.Il rischio devastante di un gioco ingannevoleLe perline d’acqua, conosciute anche come jelly balls o cristalli d’acqua, sono apprezzate per i benefici sensoriali che offrono ai più piccoli e per l’utilità nell’insegnare loro i colori. Tuttavia, se ingerite, possono espandersi fino a 400 volte la loro dimensione originale, causando blocchi intestinali mortali. Per, a poche ore dall’apertura dei regali di Natale, il Royal College of Emergencyne (RCEM) ha lanciato, sottolineando i rischi documentati di questi giocattoli.