Milano muore sul lavoro nel giorno della Vigilia | operaio schiacciato tra il camion dei rifiuti e un’auto parcheggiata

Aveva 52 anni l’che la sera del 24 dicembre, a, è deceduto sul luogo di. È l’ennesima morte bianca che si è verificata, in Italia, durante quest’anno. L’uomo si trovava in via Zama, in un impianto dell’Amsa, la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento deiurbani nel capoluogo lombardo. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il lavoratore sia rimastotra il suodei. Le indagini sono in corso. Nel 2024, le morti sulnel nostro Paese hanno superato quota 900.Foto di copertina: Immagine di archivio AnsadeiAmsa coinvolto in un incidente, il 18 settembre 2023, aL'articolosulneltra ildeiproviene da Open.