Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You | è in vetta alla classifica Billboard Streaming per la 21esima volta

: la sua All IforIs You, stabilisce un nuovo record per il maggior numero di volte trascorse al n. 1 della, dsua creazione nel 2013, trascorrendo la 21a settimana in cimachart.La super hit supera il record di Old Town Road di Lil’ Nas feat Billy Ray Cyrus, inper venti settimane non consecutive a partire dall’aprile 2019: secondo Luminate il brano ha ottenuto 48 milioni dinella settimana conclusasi il 19 dicembre, registrando un incremento del 13%.: “All IForIs You” da record nella21 settimane, All IforIs You –(2019, 2020, 2021, 2022, 2024)20 settimane, Old Town Road – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus (2019)19 settimane Last Night – Morgan Wallen (2023)16 settimane Despacito – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat.