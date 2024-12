Lanazione.it - Margherita Guidacci, una "rabdomante" che sa trovare l'acqua pulita

Firenze, 24 dicembre 2024 - Ci sono persone la cui sensibilità è così profonda da incidere quasi nell'immediato nel loro comportamento psicofisico.(1921-1992) appartiene senz'altro a questa schiera. Rosalba de Filippis, insegnante e scrittrice, ha compiuto una lunga e approfondita ricerca per certi versi complementare a quella condotta alcuni anni fa da Anna Maria Tamburini, cogliendo in lei il profilo de 'La' (ed. Rubbettino), cioè di un animo così intuitivo da riuscire a rintracciare con gli strumenti della poesia, delle arti figurative, dell'analisi dei fatti, le fonti di, a cui attingere per dissetarsi e fare bere gli altri, anche oltre il tempo della propria esistenza. Osserva Sauro Albisani nell'introduzione: "Leggi questo libro e ti accorgi che Rosalba de Filippis non fa domande all'amica: ascolta le sue risposte".