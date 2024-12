Inter-news.it - Longari: «Nico Paz, un’attesa. Inter potrebbe agire a gennaio!»

Gianluigiha lasciato aperta la possibilità che l’agisca nel calciomercato invernale per sopperire ad alcune lacune difensive. Per quanto riguardaPaz, la strada sembra tracciata.IL COMMENTO – Così Gianluigiin un editoriale pubblicato su Sportitalia.it: «L’diventare parte attiva delle prossime settimane, specie se le condizioni di Acerbi non dovessero dare le garanzie che hanno contraddistinto la sua affidabile e concreta esperienza con i milanesi prima della recente sequenza di infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo. L’esperienza recente suggerirebbe di non toccare un meccanismo che sta funzionando a stagione in corso, ed è questo l’indirizzo che Ausilio e Baccin vorrebbero mantenere come linea guida, tuttavia l’anticipo con il quale è stata gestita la recente sessione estiva era figlio di un lavoro non fermatosi neanche nel momento in cui appariva silente ed immobile a livello di opinione pubblica».