Quifinanza.it - L’Ires premiale si applica solo a 18mila imprese, altra beffa in Manovra dopo le pensioni

Leggi su Quifinanza.it

ladelle, un’misura del Governo inserita insi rivela riservata a una platea molto più ristretta di quanto previsto. Soltantoaziende in Italia potranno beneficiare dell‘Ires, la riduzione dell’imposta sul reddito delle società chiesta più volte da Confindustria per compensare la riduzione dei contributi all’investimento dell’utile attuata nel 2023.Il problema sarebbe la lunga lista di requisiti che le società devono soddisfare per ottenere lo sconto, che in ogni caso durerebbe soltanto per il 2025, a meno di rinnovi nella prossimafinanziaria. I fondi stanziati inoltre non arrivano nemmeno a 500 milioni in 2 anni.Cos’èinserita dal Governo inIl Governo ha deciso di inserire nellafinanziaria per il 2025 un provvedimento molto richiesto da Confindustria,