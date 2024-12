L’Arsenal non vuole Viktor Gyokeres e si è rivolto all’asso della Serie A

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:dello Sporting CP durante la partitaCoppa del Portogallo contro Amarante. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)Sembra cheabbia deciso di non ingaggiaredallo Sporting e abbiale proprie attenzioni a Mateo Retegui che anche il PSG sembra desiderare.In vistafinestra di mercato di gennaio, Mikel Arteta valuterà le possibilità mentre la sua squadra dei Gunners cerca di dare la caccia alla leader in fugaPremier League, il Liverpool.ha bisogno di un attaccante esterno da un po’ ormai, eè sicuramente un giocatore adatto a questo scopo. Ha già 27 gol in questa stagione per mercato di trasferimento.non arriverà alTuttavia, i londinesi del nord sembrano aver avuto colloqui con un altro attaccante, mentre il Newcastlechesostituisca Alexander Isak.