Metropolitanmagazine.it - L’appetito vien leggendo: quando la letteratura racconta il Natale attraverso il cibo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gli stomaci di tutti coloro che celebrano ilstanno tremando, al pensiero di cosa li aspetti da oggi al 7 gennaio. Tra cene, cenoni, pranzi e colazioni di, il percorso fino all’Epifania, che chiuderà le festività, sarà tutto in salita, così come la glicemia. Parliamoci chiaro, però: nulla unisce famiglie, amici e popoli come sedere tutti insieme intorno ad una tavola imbandita. In questo periodo, in particolare, trovare nel piatto le pietanze tipiche delle feste, è sempre un gradevole tuffo nel passato, che ci riporta all’infanzia e a giorni più spensierati,la nostra unica preoccupazione riguardava Babboe il fatto che avesse ricevuto o meno la nostra letterina. Allo stesso tempo, chi si prende l’impegno di cucinare sa di portare avanti usanze e tradizioni che, altrimenti, rischierebbero l’oblio.