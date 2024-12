Movieplayer.it - Kieran Culkin ricorda la sua prima esperienza 'traumatizzante' come attore

Leggi su Movieplayer.it

ha rivelato quanto accaduto su un set quando aveva solo 6 anni ed era alla suaha parlato della suaquando aveva solo 6 anni, svelando il comportamento scorretto e quasidel regista che era al lavoro sullo spot di cui era protagonista. L', durante un episodio del podcast Smartless, che è condotto da Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, ha raccontato quanto accaduto quando era solo un bambino. Il primo lavorodiLa star di Succession e del film A Real Pain ha spiegato che doveva girare una scena in cui era di fronte a una lavagna con un gessetto in mano, incapace di .