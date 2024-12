Ilrestodelcarlino.it - Inseguimento choc a Lugo, arrestato con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite

(Ravenna), 24 dicembre 2024 - Gli è stato riscontrato unpari a benilconsentito, il 58enne tratto in arresto ieri sera, antivigilia di Natale, adai carabinieri della locale Compagnia, al termine di un concitatoche fortunatamente non ha visto il coinvolgimento di altre persone. Intorno alle 18.30 i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile stavano svolgendo un’attività di controllo del territorio quando, nei pressi della stazione ferroviaria, hanno notato un furgone di una ditta del luogo che effettuava manovre pericolose. Come di consueto avviene in questi casi, hanno deciso di seguire il veicolo al fine di procedere al controllo degli occupanti. Nel frangente il furgone ha urtato un’auto regolarmente in sosta e si è poi allontanato a velocità sostenuta, nonostante avesse un pneumatico anteriore forato.