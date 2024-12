Lanazione.it - Incassò gli anticipi ma non consegnò le case. Costruttore edile condannato per truffa

FIRENZELa promessa di una casa, formalizzata con un contratto preliminare. Ma i soldi venivano versati e quindi incassati, mentre gli appartamenti non sono mai stati consegnati. Il Tribunale di Firenze, prima Sezione Penale, giudice dottoressa Annalisa Angeli, ha pronunciato nei giorni scorsi una sentenza di condanna a due anni nei confronti delfiorentino Francesco Bini, 49 anni, accusato diaggravata dal danno patrimoniale di ingente quantità. Per l’imputato, difeso dall’avvocato Filippo Bellagamba, anche 800 euro di multa. Bini è stato altresìal risarcimento dei danni (da liquidarsi in sede civile) nei confronti delle parti civili, difese dall’avvocato Massimiliano Manzo (nella foto), oltre alle spese legali. I fatti oggetto del procedimento si collocano tra il 2017 e il 2018.