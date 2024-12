Sport.quotidiano.net - In casa dello Spezia il Mantova vuole chiudere bene l'andata

– Ilin bello stile il girone didi questa stagione che lo ha riportato in serie B. L’ultimo impegno prima del giro di boa condurrà la matricola virgiliana in(il 26 dicembre alle 15), una contendente che non solo sta mettendo in mostra qualità importanti, ma è pienamente in lotta con il Pisa per conquistare il secondo posto che vale la promozione diretta in serie A. Un avversario quanto mai motivato e dalle indubbie potenzialità, che non rappresenta certo la rivale ideale per consentire ai biancorossi di mettere in atto proprio al “Picco” l’intento di conquistare l a prima vittoria stagionale in trasferta. Il primo blitz esterno o quanto meno un risultato positivo indi una rivale tanto attrezzata richiedono la premessa di una prova tanto coraggiosa quanto attenta da parte della compagine di mister Possanzini.