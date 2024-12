Ilgiorno.it - I vandali distruggono il presepe. Riparato dai volontari dell’Avis

in azione nella notte hanno distrutto, per l’ennesima volta, ilrealizzato nella rotatoria di largodel Sangue. Ma l’indomani, isono scesi di nuovo in campo e l’hanno rimesso a nuovo a tempo record, sfidando i teppisti. Quello dell’altra notte è un attoco che purtroppo si ripete ormai da qualche anno, prendendo di mira un allestimento artistico simbolico realizzato daidi Cogliate. Le sagome in polistirolo che riproducono la scena della natività all’interno dell’area verde della rotatoria sono state danneggiate e poi sparpagliate in giro, anche sui marciapiedi circostanti. Era già successo negli anni scorsi: la brutta sorpresa si è materializzata di nuovo domenica mattina, lasciando di nuovo sgomenti molti cittadini che si sono trovati la scena davanti.