I programmi in tv oggi 24 dicembre 2024 | aspettando il Santo Natale

Su Rai Uno Le note del, su Canale 5 Il Volo ad Agrigento. Guida aiTv della serata di martedì 24Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 24? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.50. Le note del. Il primo evento dell’anno Giubilare introduce gli spettatori nell’atmosfera della Notte Santa con le voci di artisti eccezionali come Giovanni Allevi, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, il coro della Cappella Giulia della Basilica di San Pietro, la violinista Anastasiya Petryshak e i passi di danza di Roberto Bolle in un cammino che si fa metafora di avvicinamento alla Porta Santa.