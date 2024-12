I migliori trend hairstyle dell’Autunno Inverno

Leggi su .com

Life&People.it Con le festività alle porte, trovare il regalo ideale può trasformarsi in una corsa contro il tempo. Perché non puntare in alternativa su qualcosa di piacevole e inaspettato? Un nuovo, ispirato aidi stagione, è l’idea perfetta per chi vuole regalare (o regalarsi) un prezioso momento di self-care in. Oltre ai classici profumi di Natale, trattamenti di bellezza e prodotti per la skincare un dono dedicato alla cura e allo styling dei capelli è un gesto che non solo sorprenderà, ma darà la possibilità a chi lo riceve di personalizzare e adattare il regalo al proprio stile e ai propri gusti.Un cambio look è la perfetta occasione per sperimentare, un’acconciatura temporanea o un taglio netto, sfumature tono su tono o un cambio di colore più audace: le possibilità sono infinite, così, per chi non sa da dove cominciare, i social possono diventare il luogo ideale dove trovare ispirazione, il punto di partenza per scoprire le tendenze più glam del momento.