Quotidiano.net - Honda e Nissan pronte per le nozze. Sarà il terzo colosso mondiale dell’auto

convolano a, dando vita algigante. Una fusione che il mercato attendeva da tempo, spinta dalla crisi del settore e dalla concorrenza Usa e cinese nell’elettrico. In un comunicato congiunto, ieri la seconda e la terza casa automobilistica giapponese hanno reso noto di aver siglato un memorandum d’intesa che porterà all’integrazione dei due iconici brand e a costituire una holding nella quale potrebbe essere inclusa anche Mitsubishi Motors, già partecipata di, per un valore totale di 58 miliardi di dollari. La tabella di marcia dell’operazione prevede l’esecuzione di un accordo definitivo entro il prossimo giugno, le assemblee degli azionisti ad aprile 2026 e il delisting dalla Borsa di Tokyo dei titolidall’estate 2026. Ad agosto 2026 è prevista la quotazione della nuova entità, grazie alla quale i due costruttori saranno in grado di condividere gli ingenti costi di ricerca e sviluppo attraverso l‘integrazione della componentistica comune e di ottimizzare le spese di produzione.