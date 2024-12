Anteprima24.it - Giudice Sportivo, Benevento: Prisco squalificato per un turno, multato il club giallorosso

Tempo di lettura: < 1 minutoIlhaper unil centrocampista Antoniodel, giunto contro la Cavese al quinto cartellino giallo che ha fatto scattare l’automatico stop per una giornata che sconterà il 5 gennaio contro il Catania al “Ciro Vigorito”. Sono entrati in diffida Viviani e Viscardi che vanno ad aggiungersi ad Oukhadda e Capellini mentre Berra e Simonetti ora sono a quota tre cartellini gialli.Il, inoltre, è stato punito con una ammenda di 200€ “per avere i propri tesserati danneggiato parti dei servizi igienici. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto)”.