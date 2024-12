Ultimouomo.com - E quindi, utilizzare il pezzotto è reato?

In un summit sulla proprietà intellettuale tenutosi a Miami nel marzo di quest’anno il presidente della Liga, Javier Tebas, si è avventurato in una razionale e misurata analisi delle forme di contrasto alla diffusione della pirateria calcistica: «Se uno cerca su Google ‘voglio comprare cocaina’ o ‘sesso con minori’ non viene visualizzato nulla. Ma se digita 'calcio gratis', allora sì».I dirigenti delle società calcistiche di numerosi Paesi europei, refrattari anche alla sola ipotesi di tentare un’autocritica, ormai da molto tempo hanno deciso di attribuire tutti i problemi del calcio e delle loro leghe al comportamento dei cosiddetti “pirati”. Una categoria di persone talmente bieca e pericolosa da poter essere paragonata serenamente, come fatto da Tebas, a pedofili o spacciatori, e che naturalmente ricomprende, senza alcuna distinzione, chi diffonde illegalmente i contenuti e chi ne fruisce, chi lo fa gratuitamente e chi lo fa ritraendone un guadagno e/o pagando un corrispettivo.