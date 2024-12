Lapresse.it - Dove passerai il Natale? Ecco i programmi dei romani per le feste

C’è chi attraverserà il Paese per passare ilin montagna con gli amici e chi farà la cena del 24 e il pranzo del 25 con la famiglia allargata. C’è chi sarà costretto a lavorare e chi ancora non sa come sarà organizzato. Abbiamo chiesto aiin giro per il centro di Roma nelle ultime ore di shopping natalizio comeggeranno lequest’anno. La scelta più gettonata? A casa, con la famiglia e con le ricette della tradizione. “Alla vigilia tutto pesce e il giorno dopo tortellini in brodo, carciofi fritti e abbacchio fritto. Solita cena di. Identica a tutti gli anni” dice la signora Ersilia.