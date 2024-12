Universalmovies.it - Companion | Un breve teaser dall’horror con Jack Quaid

Leggi su Universalmovies.it

Warner Bros è tornata a promuovere l’uscita al cinema di, il bizzarro horror con protagonistae Sophie Thatcher.Con un’uscita fissata per il 30 gennaio 2025,si è mostrato al popolo della rete con un brevissimotrailer molto particolare, dove i primi secondi di visione offrono uno scorcio molto romantico, ed i successivi tanta violenza.Nonostante la mancanza di una sinossi ufficiale,dalle immagini fino ad oggi diffuse in rete (poche a dire il vero) sembra puntare su un rapporto di attrazione che va al di là del puro e semplice amore, con una storia d’amore che alterna sequenze festose e gioiose ad altre inquietanti, pregne di violenza pura.Il NuovoNote di ProduzioneIl film è stato scritto e diretto dall’esordiente Drew Hancock (sua la firma sulla creazione della serie tv My Dead Ex), mentre il nome di Zach Cregger (regista del successo di critica Barbarian) è legato alla produzione.