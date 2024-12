Tg24.sky.it - Capodanno 2025, cosa fare a Torino: gli eventi in programma da non perdere

Malika Ayane sarà nella doppia veste di conduttrice e cantante al "wasn't built in a day", ilin piazza in città, insieme a tanti altri artisti tra cui i Morcheeba, ma anche Rose Villain i Giove, i Bass Monkeys nati dal collettivo Sweet Life Society e gli Ottoni Animati. Uno spettacolo, progetto della Città die Fondazione Reverse, che prenderà il via il 31 gennaio a partire dalle 21 sul palco di piazza Castello dove i conduttori ufficiali saranno due torinesi d'eccezione: il presentatore e speaker radiofonico Marco Maccarini e il comico, content creator Davide D'Urso.Info utiliPer partecipare alla serata, dal 17 dicembre ci si potrà prenotare online sul sito del Comune. L'ingresso sarà gratuito con cauzione di 5 euro, che verrà trattenuta solo in caso di mancata partecipazione: la capienza richiesta dagli organizzatori è di 13mila persone (non ancora confermata dagli organi di sicurezza) e non sono previsti posti a sedere.