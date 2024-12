Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Il dg Guidi spinge il Poggibonsi: "Si può dare di più»

"Uno score accettabile, quota 24, nel consuntivo di metà campionato. Ma possiamo fare molto di più a livello di classifica". Questa al momento la valutazione da parte di Giacomo, direttore generale del, dopo gli esiti negativi della sfida dei Leoni nell’ultima giornata di andata e nella domenica di epilogo delle sfide del 2024. Un percorso che nell’anno solare era iniziato lo scorso gennaio per i Leoni con l’impresa di Livorno, segno tangibile di una volontà di riscatto capace poi concretizzarsi nell’arco di cinque mesi all’insegna di un rendimento da leader. Una determinazione che in questa tranche di diciassette partite, da settembre, si è manifestata in maniera intermittente ad opera del gruppo, passato nell’ultimo periodo da una coppia di vittorie a un tandem di sconfitte.