Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Hellas Verona: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I rossoblù non vogliono arrestare la loro corsa verso l’Europa contro gli scaligeri affamati di punti.vssi giocherà lunedì 30 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI felsinei si presentano a questa sfida con alle spalle 4 risultati utili consecutivi, tra cui le vittorie contro Fiorentina e Torino e il pareggio contro la Juventus. La squadra di Italiano ha preso fiducia dopo l’inizio balbettante ed ora si sta inserendo prepotentemente nella lotta per un posto in Europa League.I gialloblù non riescono a trovare quella continuità necessaria per non soffrire sempre. La vittoria ottenuta a Parma è stata vanificata dalla sconfitta casalinga contro il Milan che ha bloccato ancora la squadra di Zanetti al quart’ultimo posto con appena un punto sopra la zona retrocessione.