Auto con 5 ragazzi sbanda va fuori strada e prendere fuoco | morte 2 giovanissime avvolte dalle fiamme

Leggi su Dayitalianews.com

Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre un’, con a bordo 5, hato uscendoin località San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, schiantandosi per poi. Secondo la ricostruzione dei vigili delgiunti sul posto, tre deisono riusciti a scenderenomamente, mentre altre due ragazze, una delle quali minorenni, sono rimaste intrappolate nellee purtroppo sono. Oltre ai vigili delsono intervenuti anche i sanitari dell’1-1-8, che non hanno potuto fare niente per salvare le due giovani ragazze, e le forze dell’ordine. Le notizie trapelate finora sono ancora poche e non si conoscono i dettagli di questo incidente mortale, né tanto meno cosa abbia provocato lauscita didel mezzo. Toccherà alle forze dell’ordine ricostruire le dinamiche del tragico sinistro.