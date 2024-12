Bergamonews.it - Al via il Giubileo: che cos’è, quando inizia e perché si svolge

Martedì 24 dicembre si apre il nuovouniversale della chiesa cattolica. Prenderà il via alle 19 con il rito di apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro da parte di Papa Francesco, che a seguire presiederà la celebrazione della messa nella notte di Natale all’interno della basilica.Proseguirà per tutto l’anno proponendo un ricco programma di appuntamenti e terminerà il giorno dell’Epifania 2026 (6 gennaio, ndr). L’ultimo è stato quello del 2000, con Papa San Giovanni Paolo II, mentre il primo della storia fu promulgato da Bonifacio VIII nel 1300.Nel 2015 Papa Bergoglio aveva indetto ilstraordinario della misericordia, invitando a riflettere e approfondire questa virtù.Complessivamente, in questi giorni, per l’evento a Roma sono attesi oltre 32 milioni di visitatori e sono state implementate misure speciali di sicurezza.