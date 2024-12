.com - Volley B1 femminile / La Clementina cede alla capolista Bologna

Troppo forte il sestetto bolognese per l’attuale giovane formazione dellaVALLESINA, 23 dicembre 2024 – La2020 perde ain casa della prima in classifica dimostratasi troppo forte ed organizzata di fronte ad una volenterosa, ma troppo inesperta, giovane formazione della Vallesina.Hanno retto un set e mezzo le marchigiane al ritmo delle felsinee, poi si sono dovute arrendere allo strapotere del muro e dell’attacco delle ragazze di coach Ghiselli.Naturalmente gli obiettivi opposti tra le due formazioni si sono evidenziati tutti, ma per lunghi tratti le ragazze anconetane hanno giocatopari delle rivali, offrendo al pubblico una gradevole partita.Pochissimi gli errori delle due formazioni fino a quando le clementine sono rimaste in partita, poi la differenza di potenza degli attacchi e l’impenetrabilità del muro delle bolognesi hanno fatto la differenza.