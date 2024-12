Sport.quotidiano.net - Toffano illude, Masi Torello beffato nel recupero

Bentivoglio 2-Voghiera 1: Lipparini, M. Marchesi, Gabrielli (23’ st Cacciapuoti), Ribello, Callegari, M. Marchesi, Mezzetti, Righetti (9’ st Santaniello), D’Errico, Fiorentini, Raspadori. A disposizione: Guarino, Piccolo, Serra, Bisteghi, Mantovani, Balboni. All.: Evangelista.-VOGHIERA: Broccoli, Rubbi (1’ st Ghali), Tosse, Mazzoni (36’ st Nardini), E. Quarella, Cattin, Maistrello (18’ st Baldon), Boschini,(31’ st Ginesi), Maione, Parmeggiani. A disposizione: Gherardi, T. Quarella, Chiossi, Vidali. All.: Lega. Reti: 13’ pt(M), 32’ pt rig. M. Marchesi (B), 50’ st Santaniello (B). Note: ammoniti: M. Marchesi (B), Santaniello (B), Rubbi (M), Tosse (M), Mazzoni (M), Boschini (M), Maione (M). Bel colpo del Bentivoglio, che passa per il risultato di due reti a uno sugli ospiti delVoghiera, nella sfida valida per ildella ottava giornata del girone C di promozione emiliana.