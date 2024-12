.com - Su il sipario sulla decima edizione di Wine&Siena

Il primo grande evento dell’anno che parla di vino in Italia.Siena sarà di nuovo Wine&Siena. Tre giorni dedicati al vino e all’enogastronomia in cui la città conferma il suo essere capitale del vino in Italia. E quest’anno si celebra ladi questa manifestazione nata nel 2015 e realizzata a Siena per la prima volta a fine gennaio del 2016.Questa mattina 23 dicembre, nella Sala delle Lupe a Palazzo Comunale di Siena, la presentazione con Mario Del Secco, vicepresidente Camera Commercio Arezzo Siena, Rossella Lezzi, presidente Confcommercio Federalberghi Siena e provincia, Helmuth Kocher, The Wine Hunter, Gianpaolo Betti, Enotempora, Nicoletta Fabio, sindaco di Siena, Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena, Carlo Rossi, presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Dimitri Bianchini, chief commercial officer Imprese e Private Banca Mps.