.com - Serie C / La Vis frena la corsa con la Torres

Leggi su .com

I biancorossi di Stellone vengono sconfitti al “Benelli” dalla, che interrompe la striscia di 4 vittorie consecutive. I pesaresi scivolano ora al quinto posto22 dicembre 2024 – Per la Vis oggi al “Benelli” ennesimo banco di prova con la, dopo una striscia di ben 4 vittorie consecutive ed un sorprendente quarto posto.In una gara che ha visto un’ottima Vis per oltre 1 ora di gioco, è venuta alla fine fuori lache è stata brava e cinica a sfruttare ogni occasione a suo favore ed a portare a casa l’intera posta in palio.Il pubblico della Vis (foto profilo FB ufficiale Vis Pesaro Calcio)Match che inizia subito con la Vis vicina al gol, che colpisce un palo al 10’ con Coppola. Due poi le occasioni limpide, una per parte, quella del biancorosso Nicastro al 37’ e del solito Fischnaller al 45’.